За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 187 зараженных. Кроме того, зарегистрировано 15 летальных исходов. По данным регионального оперштаба, у всех жертв ковида были сопутствующие заболевания, которые осложнили течение инфекции и привел к смерти.Среди тех, кого не удалось спасти в Северской ЦРБ, - 52-летний житель Апшеронска, страдавший ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью, а также 71-летняя женщина и 49-летний мужчина, которые имели те же недуги, а также сахарный диабет.- 67-летняя жительница Армавира с гипертонической болезнью и сахарным диабетом умерла в городской больнице, - говорят Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперативном штабе Краснодарского края. - В инфекционной больнице №4 Армавира скончался 79-летняя местная жительница, у которой была ишемическая болезнь сердца.Не удалосьс спасти 63-летнего жителя Мостовского района, у которого в анамнезе были гипертоническая болезнь и сахарный диабет, а также 50-летнего жителя Лабинского района, у которого имелись кахексия и рак легкого.- Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось вылечить 57-летнюю жительницу Кропоткина, страдавшую гипертонической болезнью, и 66-летнюю жительницу Тихорецкого района с тем же недугом, - уточняют в региональном оперштабе.Среди жертв коронавируса не только пожилые люди. Так, в Крымской ЦРБ скончался 37-летний житель Абинского района. У него была гипертоническая болезнь. С таким же анамнезом была 54-летняя жительница Темрюкского района, которой также помочь не удалось.- В горбольнице №5 Сочи умер 49-летний местный житель. В инфекционной больнице №3 Новороссийска скончался 70-летний мужчина, - говорят в оперативном штабе Кубани. - Летальный случай зафиксирован в Темрюкской ЦРБ, где умерла 71-летняя пенсионерка.Все пациенты, по словам медиков, страдали гипертонической болезнью.В Павловской ЦРБ скончалась 95-летняя жительница района, у которой помимо COVID-19 были также гипертоническая болезнь и атеросклероз.