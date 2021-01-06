Несчастный случай произошел во время вечерней прогулки в парке «Краснодар». Семья с детьми подошла к пруду с карпами кои. Несмотря на то, что экзотических рыб кормить запрещено, как и кидать монетки в воду, краснодарцев это не останавливает. Взрослые кидают металлические рубли в пруд, приучают к этому и детей, объясняя им, что надо загадать желание.В тот самый момент, как малыш кидал монету в воду, и случился неприятный инцидент. Ребенок, по всей видимости, оступившись, полетел прямо в пруд. Этот момент попал в объектив камеры телефона одного из взрослых. На этом ролик обрывается, но очевидцы говорят, что кроху успели быстро вытащить. Малыш не ушибся, но сильно испугался.Напомним, еще в январе 2020-го администрация парка Галицкого попросила горожан отказаться от традиции, губительной для декоративных рыб.- Металлы вредны для живых организмов. Пожалейте красивых рыб и перестаньте бросать монеты в их жилище, - сказали в парке.