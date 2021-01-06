Две девятиклассницы пропали в станице Новокорсунской Тимашевского района. В тот день к 15-летней Екатерина К. пришла ее подруга, 15-летняя Анастасия П. (имена изменены – Авт.). Девочки общались в комнате, взрослые старались им не мешать.Около 20:00 подростки вышли во двор частного дома. Когда мама Екатерины выглянула в окно, то заметила, что никого нет. Выбежав на улицу, женщина стала искать девочек, звать их, но в ответ никто не откликался. Тогда она стала набирать номер дочери, но телефон был отключен. Не доступна была и ее подруга.Испуганная родительница обратилась в полицию, заявив об исчезновении школьниц.- Известно, что девочки учатся в одном классе школы №3, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Ранее из дома школьницы не уходили, на учете в ОПДН не состоят.Спустя три часа после начала поисков девочек нашли.- Их здоровью ничего не угрожает. Сейчас они переданы законным представителям, - добавляют правоохранители.