В Краснодаре 43-летний водитель такси покончил с собой посреди улицы 40 лет Победы.Мужчина в тот вечер работал. Сделал несколько заказов, а пока ждал очередной вызов – наложил на себя руки.- Водитель находился в салоне Volkswagen. Эту машину он арендовал у одного из ведущих сервисов заказа такси, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Каждые сутки водитель обязан был «отмечаться» в компании, проходив специальную авторизацию. Когда же в сервисе увидели, что один из водителей долго не выходит на связь, решили проверить, все ли в порядке.- Представитель компании выехал по адресу, куда в последний раз прибыла машина. Именно там и находилась иномарка, в ней был водитель, но без признаков жизни, - продолжает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Как оказалось, он задохнулся выхлопами угарного газа. Как установили эксперты, в этом мужчина виноват сам. Его тело направили на экспертизу. Обстоятельства смерти устанавливаются.Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина родом из Ростова. Жил в Анапе, но последние месяцы бомбил в Краснодаре. Здесь он познакомился с девушкой, в которую влюбился, но, увы, безответно. Из-за неразделенной любви он очень сильно переживал, однако никому из своих друзей об этом не говорил.