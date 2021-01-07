Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с православным праздником.- Светлый и долгожданный праздник Рождества Христова — это всегда ожидание переменен к лучшему, - написал он на своей странице в соцсетях.Глава региона пожелал кубанцам исполнения всего задуманного.- В ваших семьях пусть всегда царят любовь и согласие, - добавил Вениамин Кондратьев. - Счастливого Рождества!К слову, он встретил Рождество у главного храма Краснодара - Екатерининского собора. Там митрополит Павел отслужил особый праздничный молебен.Жителям региона, кстати, настоятельно рекомендовано оставаться в этот день дома. Посещение многолюдных храмов сейчас чревато заражением опасной инфекцией. Если вы все-таки решились на поход в церковь, необходимо надеть защитную маску.