Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. За последние сутки, 7 января, в Краснодарском крае число заболевших выросло на 185 человек.За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса.- За сутки в России полностью выздоровели 23055 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сути выписаны 172 пациента, всего в регионе выздоровели 19387 жителей Кубани.Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 13 января. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. В Сочи на время новогодних каникул возобновили работу обсерваторы.