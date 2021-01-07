В Анапе и Геленджике сегодня, 7 января, прогнозируют сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. При этом ощущать метеорологическое явление жители региона будут лишь отчасти.- Ветер южной четверти на всей территории Краснодарского края 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, - сообщают в краснодарском отделении Гидрометцентра.По сравнению с предыдущими по-настоящему весенними днями в начале года в ближайшие сутки несущественно, но похолодает.- Температура воздуха ночью -1…4°, местами в восточной половине края -1…-6°; днем 6…11°, местами в южной половине края 11…16°, - уточняют синоптики.Ночью и ранним утром на дорогах Кубани может быть скользко и туманно. Поэтому гостей и жителей курортного края просят не рисковать понапрасну, выезжая на встречку.