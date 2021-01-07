В городской поликлинике №3 Майкопа начали делать прививку от коронавируса всем желающим.- Вакцинация проводится в поликлиническом отделении по адресу улица Жуковского, 20 (студенческая поликлиника) препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), - сообщается на официальной странице минздрава республики с соцсети.Получить иммунитет от грозной инфекции можно будет до 10 января включительно с 9 до 12 часов дня.- Вакцинации подлежат жители старше 18 лет, - уточняют в ведомстве.Напомним, ранее сообщалось, что данный препарат не имеет противопоказаний по возрасту для взрослых. До окончания испытаний Спутник V не использовали для вакцинации людей старше 65 лет. Однако теперь эти ограничения биологами сняты.