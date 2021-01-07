В ночи с 6 на 7 января по улицам Краснодара промчались сразу несколько украшенных светящимися гирляндами автомобиля. Их водители решили красиво встретить Рождество и устроить в честь праздника необычный автопробег.Сияющие легковушки дали круг у стадиона \\"Краснодар\\", к слову, задавшем тон новогоднему настроению в кубанской столице.- Молодцы, ребята! Очень красиво, - оценили творческий подход владельцев авто жители города в соцсетях.Напомним, масштабные гуляния в честь всех новогодних торжеств впервые в истории города и края отменили из-за пандемии коронавируса. Все развлекательные программы проводятся онлайн. Кроме того, праздничная подсветка на пешеходной сейчас улице Красной отключена, а питейные заведения работают только до полуночи.Однако изобретательность горожан свое берет.