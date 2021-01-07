За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 185 зараженных. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных исходов. По данным регионального оперштаба, у всех жертв ковида были сопутствующие заболевания, которые осложнили течение инфекции и привел к смерти.- Умерли пациенты больниц Краснодара и Новороссийска, а также Лабинского, Северского, Тихорецкого, Крымского, Темрюкского и Усть-Лабинского районов. У них выявили двустороннюю тяжелую пневмонию, - сообщили \\"КП\\" - Кубань\\" в оперштабе Краснодарского края.Возраст умерших от последствий коронавируса от 48 до 78 лет.Эпидемиологи настоятельно рекомендуют обезопасить людей этой возрастной категории воздержаться от походов в людные места. Необходимо также надевать защитные маски и пользоваться антисептиками.Общее число погибших за все время пандемии в Краснодарском крае перевалило за тысячу человек.