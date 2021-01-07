В Сочи количество туристов, живущих в гостиницах и отелях во время новогодних праздников, насчитывается уже 110 тысяч человек. Курорт переполнен отдыхающими.- В горах 84 процента всех средств размещения заселены, а в прибрежной зоне Сочи - 77 процентов, - сообщают \\"КП\\" - Кубань\\" в пресс-службе мэрии города. - По поручению губернатора Краснодарского края круглосуточно здесь работают и полицейские, и медики, и руководители экстренных служб.На улицах курорта дежурят более 600 полицейских, помогают им около 200 казаков. Все они патрулируют в самых популярных у туристов местах.- Только в горном кластере определено 43 маршрута патрулирования. Всего с начала зимнего сезона полицейскими составлено свыше 550 административных протоколов, в основном за нарушение правил дорожного движения и мелкое хулиганство, - уточняют в мэрии.Обсерватор и дополнительное инфекционное отделение пока пустует. Вспышек коронавируса в Сочи не зафиксировано. За сутки диагноз COVID-19 поставлен 8 жителям города. И пока это значение не превышает суточный прирост за все время пандемии.