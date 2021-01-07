Руководство Красноармейского района Кубани готовится распространить срочную информацию из-за вспышки птичьего гриппа. На фабрике в станице Новомышастовской болезнь уничтожила за ночь, 5 января, 15 тысяч кур. Здесь готовятся к полной ликвидации птичьего поголовья.- Соответствующим постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 5 января на территории птицефабрики введен карантин. Постановлением главы района с 17:30 5 января на территории Новомышастовского сельского поселения введен режим чрезвычайной ситуации, - сообщает газета Красноармейского района \\"Голос правды\\".Всего на фабрике содержалось 400 тысяч голов кур. Все они в ближайшее время будут уничтожены.Более того, местному населению будут даны указания, как действовать в связи со вспышкой опасной инфекции. Вероятнее всего, избавляться от домашней птицы придется и в частных подворьях.