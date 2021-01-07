На месте ЧП на улице Лизы Чайкиной в Краснодаре работают 15 человек. Появилось видео пожара в автомагазине в Краснодаре 7 января 2021 года.- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12.35. В тот же момент по адресу были направлены силы и средства спасателей, - сообщили \\"КП\\" - Кубань\\" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В 13.11 спасатели уточнили, что на площади в 100 квадратных метров огонь локализован. Однако тушение масштабного пожара, которому уже присвоен повышенный класс опасности, продолжается.