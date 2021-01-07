Неприятный, но одновременно комичный казус произошел с полицейским в Новопокровском районе. Лейтенанта местного отдела МВД вызвали, чтобы засвидетельствовать смерть 80-летней бабушки. Но составив необходимый акт, он сам попал в больницу.- Полицейского привезли на скорой с повреждениями ноги, - сообщил \\"КП\\" - Кубань источник в правоохранительных органах. - Он был при исполнении служебного долга, значит, необходимо было провести проверку.Однако проверка показала, что серьезный вывих и повреждение связок на ноге лейтенант получил сам, когда выходил из дома покойницы.- Он запнулся о выступ на крыльце и упал, - уточнил источник \\"КП\\"-Кубань\\".Кроме того, проверяющим пришлось освидетельствовать самого полицейского на предмет алкогольного опьянения.Но произошедшее с ним оказалось всего лишь стечением обстоятельств - лейтенант был трезв.