Заслуженный журналист России Виталий Игнатенко получил премию правительства Москвы за большой вклад в развитие профессии.Он является президентом Всемирной ассоциации русской прессы, объединяющей печатные, телевизионные, радио и электронные СМИ.- Организация во главе с Виталием Игнатенко занимается укреплением связей и обменом творческим и профессиональным опытом журналистов зарубежных русских изданий, новых медиа, телевизионных и радиослужб. Поддерживает культурные и гуманитарные связи русских зарубежных диаспор с Россией, - сообщает пресс-служба мэрии Сочи.Виталий Игнатенко активно участвует в жизни города и встречается с молодежью.