Краснодарке Оксане Петровой позвонили с неизвестного номера, как часто бывает. Приятный и профессиональный мужской голос на другом конце провода предупредил женщину, что она стала счастливой обладательницей кредита в 150 тысяч рублей от популярного банка.И хотя Оксана никаких кредитных заявок не оставляла, тут же в уме спланировала, на что потратит внезапно нарисовавшуюся сумму. Как водится, о том, как она будет возвращать долг, женщина решила подумать потом - после новогодних праздников.В это время голос по телефону продолжал убаюкивать ее бдительность.- Он сказал, что нужно перевести эти кредитные деньги на счет, назвав ряд цифр. Так будет надежнее, сказал мужчина, - сообщил \\"КП\\"- Кубань\\" источник в правоохранительных органах.Все остальное не поддается пониманию, но Оксана назвала мошенникам номер своей карты, на которой лежали около 50 тысяч рублей.Положив трубку, женщина опомнилась и тут же побежала в банк, проверять счет. Но ни кредитных, ни ее собственных денег на карте не было.