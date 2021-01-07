В краснодарской \\"Галерее\\" закрыт кинотеатр \\"Киномакс\\".- Мы на кинокарантине. Работа кинотеатра временно приостановлена. Через 14 дней вернемся в строй. Будьте здоровы! - гласит объявление на сайте \\"Киномакса\\".Напомним, открытие кинотеатров после почти 10-месячного простоя стало самым долгожданным событием в Краснодарском крае накануне Нового года. С 31 декабря жизнь в них закипела. Но, как выяснилось, в некоторых - ненадолго.Плотность зала во время показа не должна была превышать 15 процентов, а расстояние между зрителями - не меньше 1,5 метров (если вы не члены одной семьи или компании). Санитайзеры и маски в этих условиях, разумеется, тоже должны наличествовать.За несоблюдение требований эпидемиологов кинотеатр вынужденно приостановил работу.