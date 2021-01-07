В Курганинском районе объявили о старте массовой вакцинации против COVID-19.- 8 января с 8 до 12 часов можно будет сделать прививку от коронавируса, - сообщается на официальной странице центральной районной больницы в Курганинске.Прием будут вести в городской поликлинике.Медики предупредили, что желающие получить иммунитет от инфекции, должны не иметь симптомов ОРВИ. Если вы переболели, то перед прививкой должно пройти не менее 14 дней.- Желающим (не моложе 18 лет) обращаться в прививочный кабинет №106 (1 этаж) при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - сообщили в ЦРБНапомним, в минздраве Краснодарского края известили о том, что до февраля в регион поставят более 200 тысяч доз препарата. Прививать будут всех желающих.