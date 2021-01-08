Уже на следующей неделе футболисты «Краснодара» выйдут из месячного отпуска. Новогодние каникулы уже позади. Впереди тренировочные сборы и подготовка ко второй части сезона. Она пройдет в ОАЭ. Первый сбор «быков» состоится с 13 по 27 января в Эмиратах.- 21 января команда сыграет с польской «Легией», а 27-го чичсла у нас запланировано сразу два спарринга: с латвийской «Ригой» и солигорским «Шахтером», – сказали «КП» – Кубань в пресс-службе краснодарского клуба.«Краснодар» остается единственным российским клубом, который пробился в плей-офф еврокубка. На стадии 1/16 финала Лиги Европы «быки» сыграют с хорватским «Динамо Загреб». Первая встреча пройдет 18 февраля в Краснодаре. Ответный матч состоится 25-го числа в Хорватии.