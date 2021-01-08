В Сафари-Парке в Геленджике появились на свет белые медведи. Они родились еще в декабре 2020-го, но впервые открыли глаза уже под бой курантов.- У нас в Сафари-Парке подрастают два малыша – белые медвежата – говорят в Сафари-Парке. – Сейчас им уже месяц, и они наконец-то открыли глазки! Медведица от них отказалась, и со всей ответственностью за их благополучие их забрали сотрудники парка.Оба медвежонка чувствуют себя отлично. Сотрудники центра ждут, что в ближайшее время у зверей появится первые зубки, и они впервые выйдут на прогулку по парку.