Вандалы разрушили памятник ветеранам Великой Отечественной войны в поселке Октябрьском. Инцидент произошел накануне, 7 января. Сейчас поиском злоумышленников занимается полиция.- 7 января 2021 года в посёлке Октябрьском обнаружили повреждение памятника, который был установлен в честь ветеранов Великой Отечественной войны поселка Семеноводческий, – написал в Instagramm мэр Темрюка Максим Ермолаев.Также глава попросил жителей города, которые могли стать свидетелями случившегося, сообщить об этом по телефону: 8(86148) 4-17-57