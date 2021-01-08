Создание федеральной целевой программы по развитию Сочи обсудили на совещании под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина. Также в заседании приняли участие вице-губернаторы Краснодарского края Александр Руппель и Александр Трембицкий, мэр города Алексей Копайгородский.По словам главы региона Вениамина Кондратьева, поддержка правительства РФ позволит эффективнее и быстрее решить ряд вопросов в социальной сфере, а также модернизировать городскую систему ЖКХ.- Сочи с каждым годом становится все более привлекательным для жителей России и с точки зрения отдыха, и жизни. Население города постоянно растет, соответственно, увеличиваются нагрузки на социальную, инженерную инфраструктуру. В Большом Сочи необходимо решать целый комплекс проблем, многие из которых копились десятилетиями. И здесь мы видим большую поддержку со стороны правительства России, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Отдельная федеральная программа по развитию города поможет ускорить процесс строительства школ, детсадов, модернизации коммунальной инфраструктуры. Сделать весь Сочи по-настоящему комфортным для жизни.Губернатор отметил, что сейчас разрабатывается новый генеральный план города, подразумевающий возведение необходимой социальной и инженерной инфраструктуры. В документе должны быть чётко зафиксированы участки под будущие школы, детсады, парки и скверы.- Мы системно подходим к этим вопросам, но, безусловно, без федеральной поддержки не решим проблемы, связанные, например, с масштабной модернизацией системы ЖКХ. Она требуют значительных вложений, – отметил Вениамин Кондратьев.– Сочи – особый город. Возможно, нужно проработать механизм создания отдельного закона по Сочи, который так же, как олимпийский закон, позволит сформировать целевую программу, – сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.Для выявления требуемых мер поддержки местные власти уже направили в Минстрой России перечень мероприятий, которые они намерены реализовать в городе до 2030 года. Речь идет о создании порядка 100 учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.Министр строительства и ЖКХ РФ поручил создать специальную рабочую группу, которая поможет краевой и местной власти в решении данных вопросов.– С государственной корпорацией развития России ВЭБ.РФ надо начинать активную работу по учреждениям образования. Есть соответствующая программа «Школа», которая позволяет запустить этот процесс и в Сочи,– сказал Ирек Файзуллин.Особое внимание на совещании уделили модернизации городской системы водоснабжения и ливневой канализации города-курорта. Часть водоводов Сочи строилась в 1960-1970-х годах. Сейчас они изношены на 90%, а более половины сельских поселений не обеспечены питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.Также участники совещания обсудили вопросы обслуживания системы гидротехнических сооружений, расчистки и укрепления берегов рек и ручьев.