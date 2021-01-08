Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. За последние сутки, 8 января, в Краснодарском крае число заболевших выросло на 184 человека.Общее число заразившихся коронавирусом на Кубани – 29 219 человек. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения равен 514,8.– Выздоровели 19699 жителей Краснодарского края, в том числе за последние сутки 152. Скончался 1051 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе. – В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 123 пациента, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 13 января. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. В Сочи на время новогодних каникул возобновили работу обсерваторы.