44-летний житель Сочи хотел закрыть крупный долг перед банком. Он взял деньги и отправился в ближайший банкомат, который находится в одном из торгово-развлекательных центров города.Внес наличные на кредитную карту и ждал заветной смс от банки. Мол, долг закрыт. Но оказалось, что кредит не погашен. Нужно было добавить еще 850 рублей. За ними мужчина и побежал в автомобиль.Так торопился, что забыл карточку в банкомате. И когда подошел к машине, чтобы взять деньги, ему на телефон пришло сообщение, что с его карты сняли 100 тысяч рублей.Мужчина тут же побежал обратно к банкомату, но у терминала уже никого не было. Как и не было карточки. Тогда мужчина позвонил в полицию, а заодно и заблокировал карту.Но сразу осмотреть место происшествия сотрудники УВД не смогли: торговый центр был закрыт.Дело в том, что деньги с карты неизвестный снял примерно в 20:30 вечера, а уже в 21:00 ТРЦ закрывается. Полиция не успела приехать за полчаса.- Сейчас мы ищем свидетелей инцидента и проверяем наличие камер видеонаблюдения в торговом центре, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в УВД Сочи.