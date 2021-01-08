В Краснодаре расследуется дело в отношении компании «Сантехлидер», которая занималось разработкой проекта по капремонту 95 многоэтажек в городе. Также компания заключила договор в горжилхозом на сам ремонт домов.-Дело это тянется ещё с 2018 года, - пояснил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодара. - Компания должна была в определённый срок выполнить все работы, но в итоге затягивала. А когда все сдала, выяснилось, что часть работ все же были не сделаны. Хотя по документам у компании все было хорошо.Правоохранительные структуры начали расследование после многочисленных жалоб горожан, которые сообщали о том, что рабочие не до конца все сделали в их домах.-Дело было и на контроле в прокуратуре Краснодара, - говорит наш источник. - После поверки выяснилось, что часть работ была сделана некачественно, да и во время капремонта исчезли 6 млн рублей. В надзорном ведомстве даже было постановление о проведении проверки а отношении двух директоров компании.Но потом одного из руководителей компании объявили в федеральный розыск, а дело в отношении другого выделили в отдельное производство.Сейчас дело находится в полиции. Расследование до сих пор идёт.Кстати, как стало известно «КП»-Кубань», тот самый директор компании, который объявлен в розыск, особо и не прячется и посещает общественные места Краснодара.