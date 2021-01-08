За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 184 зараженных. Также зарегистрировано 14 летальных исходов. По данным регионального оперативного штаба, у всех пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию тяжелого течения.- Умерли пациенты больниц Краснодара, Новороссийска и Сочи, а также Лабинского, Северского, Тихорецкого, Крымского и Усть-Лабинского районов, - сообщили \\"КП\\" - Кубань\\" в оперштабе Краснодарского края.Возраст умерших от последствий коронавируса от 44 до 81 лет.Общее число погибших за все время пандемии в Краснодарском крае составило 1051 человек.