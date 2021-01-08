Уже в воскресенье Краснодаре ожидаются осадки в виде снега. Также метеорологи прогнозируют переменную облачность и серьезное похолодание. После аномального тепла ночью столбики термометров в Краснодаре опустятся до минус трех – минус четырех градусов.Из-за неожиданно ухудшения погодных условий жителям краевого центра рекомендовано избегать резких маневров на дорогах и проезда по низинам и мостам, где образуется наледь.- Облачно с прояснениями, периода местами осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, в начале периода в отдельных районах сильные осадки. Местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-западный и северный, с переходом на северо-восточный 5-10 метров м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до минус трех, днем поднимется до плюс двух, – сказали «КП» – Кубань» в краснодарском Гидрометцентре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз погоды на январь 2021 в Краснодарском крае: какую погоду ждать в первый месяц годаРассказываем, какая погода ждет жителей Краснодарского края в январе 2021 (читайте далее).