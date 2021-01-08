Ночью 35-летний Артур Васканян (имя изменено) из Сочи ждал очередной заказ, когда на телефон поступил звонок от клиента. Мужчина попросил отвезти его спутницу в аэропорт и обратно.Клиент сразу предупредил, что оплатит заказ через банковский перевод. Но для этого ему был нужен код из сообщения, которое поступило на телефон таксиста. Артур подвоха не заметил и сообщил два кода. Но денег не получил. Зато пришли смс от банка с попытками списания денег со счета. Тогда Васканян понял, что с ним общается мошенник.Только заблокировать счет Артур не смог. Карта принадлежала его жене. Звонок супруге не помог. Телефон женщины был выключен. Когда она появилась в сети, увидела сообщения со списанием средств. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.- Сейчас в компанию такси направлен запрос для установления номера заказчика такси. Уголовное дело будет возбуждено после полной выписки по банковским счетам и установления точной суммы ущерба, – сказали «КП» – Кубань» в полиции Краснодарского края.