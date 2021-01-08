Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин – частый гость в «Специализированном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №2» в Сочи.Встречи с офицерами Следственного комитета России здесь бывают каждый год. Они давно стали доброй традицией, которую воспитанники ждут с нетерпением.– Поддержка и шефство над домом ребёнка осуществляется следователями на протяжении нескольких лет, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СК РФ. – Сотрудники не оставили без поддержки коллектив и воспитанников учреждения и в сложившихся условиях пандемии – на протяжении всего этого периода оказывается содействие для профилактики заболевания среди персонала и подопечных малышей.Сейчас в учреждении живут 20 детей. Самому младшему воспитаннику недавно исполнился год, самому старшему – четыре.Представители Следственного комитета России поздравили детишек с праздниками и передали подарки для малышей, а центру передали технику для повседневных нужд и детскую коляску. Сотрудники дома ребенка представили офицерам фильм о заведении. Его они сняли специально к приезду гостей.– Александр Бастрыкин обсудил с главным врачом Еленой Мельдер лечебно-реабилитационную, абилитационную практику в детском учреждении и потребности для максимально эффективной реализации применяемых программ, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СК РФ.Также главный врач рассказал о достижениях малышей, которые стали возможны благодаря уникальным медицинским методикам, которые разработали сотрудники учреждения.