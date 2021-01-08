Знаменитая операция певица Анна Нетребко встретила Рождество в Краснодаре. В краевую столицу она прибыла с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тиаго. Рождество она отметила в компании друзей.- Как же хорошо, что Вы не забываете родных людей, браво! Тьяго очень похож на дедушка, – пишут в комментариях поклонники Нетребко.Отметим, что уроженка Краснодара Анна Нетребко – частный гость краевого центра. Именно здесь она встретила День Благодарения вместе с отцом и друзьями.Оперная певица часто навещает семью, которая живет в Краснодаре. Вместе с подругами ее нередко можно встретить на улицах Краснодара. Чаще всего она гуляет на улице Красной.