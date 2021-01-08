29-летний житель станицы Кавказской переборщил с употреблением спиртного и отравился на прогулку по жилому массиву. Однако долгим это путешествие не получилось.Ранее судимого за угон и кражу молодого человека задержали и арестовали на пять суток за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.Когда мужчину помещали в «обезьянник», на его улице обнаружили телесные повреждения. Правда, задержанный нанес их себе сам – выдавил прыщи на лице.Затем с мужчиной, который состоит на учете у психиатра, провели беседу. По ее итогам он написал заявления на сотрудника полиции, который якобы требовал взятку за уход от административной ответственности – 1,5 млн. рублей. Однако предварительная проверка не выявила нарушений в действиях сотрудника правоохранительных органов.