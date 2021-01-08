Пьяная жительница Краснодара устроила дебош у главной елки Краснодара на Театральной площади. Она пыталась прорваться к ели, минуя ограждение, но сломала подарочный короб у дерева.На поведение девушки обратили внимание специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы. Они вызвали наряд полиции, который задержал женщину.- Молодой человек, который фотографировал женщину, был опрошен. С ним провели беседу. Его отпустили. Сама женщина вела себя вызывающе во время общения с сотрудниками полиции, – сказали КП – Кубань в пресс-службе УМВД России по Краснодару.Позже выяснилось, что женщина была пьяна. В отношении нее был составлен протокол за мелкое хулиганство, которое было сопряжено с неповиновением правоохранителям. Сейчас жительнице Краснодар грозит штраф в размере до 2,5 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток. Меру наказания определит суд, куда передано дело.