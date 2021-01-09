В краевом центре набирают людей на вакансии контролер полевого уровня и переписчик счетного участка. На работу принимают всех желающих старше 18 лет, разбирающихся в планшетах.- Сейчас идет формирование списка временного персонала. Основной период Всероссийской переписи населения состоится с 1 по 30 апреля. Планируется задействовать около 2,7 тысяч переписчиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.Также в мэрии добавили, что все задействованные в первой цифровой переписи населения, обязательно пройдут обучение и получат удостоверение Федеральной службы государственной статистики. На работу будут оформлять уже в марте.Подробную информацию можно получить по номеру телефона 8-909-464-90-09 и в Краснодарстате по улице Орджоникидзе, 29.