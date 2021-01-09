Утром 9 января в городе-курорте вспыхнул очередной пожар. Напротив аэропорта в Адлере загорелся лес.- Сообщение о возгорании сухой травы и мусора на склоне горы напротив аэропорта Сочи поступило оперативному дежурному в 05:47. Предварительная площадь горения составляет 400 квадратных метров. К тушению пожара привлечено пять единиц техники и 13 человек от РСЧС, из них две техники и шесть человек от МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Также в ведомстве добавили, что информация уточняется.Ранее «Комсомолка» сообщала, что с начала года в Сочи потушили более десятка очагов лесных пожаров.