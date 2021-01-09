Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. По данным на 9 января, за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 188 человек.- В Краснодаре заболели 59 человек, в Сочи - 23, в Новороссийске - 10, в Анапе - девять. В Армавире в госпитали попали восемь жителей, в Тимашевском районе - семь, в Геленджике и Мостовском районе - по шесть. В Динском районе положительный тест на коронавирус получили пять пациентов. В Ейском, Крыловском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Новопокровском районах прибавилось по четыре инфицированных. По три человека заразились в Абинском, Белореченском, Ленинградском, Славянском, Новокубанском районах. В Туапсинском, Брюховецком, Калининском, Курганинском, Лабинском, Северском, Староминском, Темрюкском районах COVID-19 обнаружили у двоих жителей. По одному пациенту поступил в медучреждения в Апшеронском, Выселковском, Кавказском, Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.В настоящее время 123 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще трое - на ЭКМО.Также стоит отметить, что по данным на 9 января за последние сутки в регионе скончались еще 15 человек.