В городе-курорте распространили штормовое предупреждение. 10 января в Сочи ожидается дождь, местами пройдет ливень.- По поручению главы все городские службы переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.Стоит отметить, что в горах выше 1000 метров над уровнем моря лавиноопасно. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности. Также водителям не советуют оставлять машины под деревьями, щитами и другими конструкциями.При возникновении происшествий гражданам следует звонить по номеру 112.По прогнозам, лить в Сочи будет всю неделю. Сильные дожди обрушатся на курорт 10 января. Следующая буря нагрянет на курорт к концу недели, тогда же ожидается и понижение температур.