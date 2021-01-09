В Краснодарском крае четыре библиотеки станут современными образовательными центрами. Новым оборудованием оснастят помещения с книгами в Крымске, Новороссийске, Ейске и станице Октябрьской Крыловского района. Все они стали победителями конкурса Министерства культуры РФ в 2020 году.- Учреждения отремонтируют, оснастят новым оборудованием и приведут к единому стандарту. Во всех модельных библиотеках проведут высокоскоростной Интернет, обеспечат доступ к различным информационным ресурсам, периодической печати, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.В залах библиотек также появится новая мебель, а здания оборудуют для обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья.