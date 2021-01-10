В ночь на 10 января в Краснодаре произошла авария на теплотрассе. Без отопления остался 151 многоквартирный дом и 12 социальных объектов. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов.Район отключения ограничен улицами Шевченко, Димитрова, Новороссийская, Селезнева, Ставропольская, Старокубанская, Воронежская.Аварийные работы 10 января проводят на улице Ставропольской. Здесь трудятся 10 человек и 6 единиц техники.- Завтра дети выйдут с каникул в сады и школы - нельзя допустить, чтобы в учреждениях не было тепла и горячей воды. До конца сегодняшнего дня авария должна быть устранена. Держу этот вопрос на личном контроле, - написал Евгений Первышов в телеграм-канале.