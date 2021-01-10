Снегопад привел к остановке работы аэропорта Краснодара утром 10 января. На взлетно-посадочной полосе работает спецтехника.- Аэропорт Краснодар закрыт для приема воздушных судов до 15:00, в связи с необходимостью расчистки аэродрома от снега. На перроне и взлетной полосе работает 12 единиц специальной техники, - сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.Из-за снегопада задержаны 16 рейсов, из них 11 – на вылет, семь рейсов направлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Анапу.В терминале аэропорта остаются около 900 человек, с которыми работают представители авиакомпаний.- По предварительным данным, в ближайшие 2 часа ожидается усиление осадков, - сообщили в аэропорту, уточнив, что процедура расчистки полосы является стандартной в таких погодных условиях.