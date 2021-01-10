10 января количество пациентов с коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 190. Это дети, мужчины и женщины в возрасте от одного до 91 года. За сутки скончались 16 человек с COVID-19.Больше всего заболевших зафиксировано в Краснодаре – 56, в курортном Сочи всего 20 случаев.- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 521,5. 20034 пациента выписаны с выздоровлением,1082 пациента умерли, 116 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента - на ЭКМО, - отметили в министерстве здравоохранения региона.