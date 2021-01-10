По данным оперативного штаба Краснодарского края на 10 января 2021 года, за сутки в регионе скончались 16 пациентов с подтвержденным COVID-19. Возраст умерших от 56 до 94 лет.Летальные случаи зафиксированы в лечебных учреждениях Краснодара, Армавира, Северского, Тихорецкого, Крымского районов, Сочи и Новороссийска.Общее количество жертв пандемии в регионе составляет 1082. Отмечается, что все умершие имели тяжелые осложнения коронавируса и сопутствующие заболевания.- 116 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента - на ЭКМО, - отметили в министерстве здравоохранения региона.