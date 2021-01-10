На улицы Краснодара во время снегопада 10 января вышла спецтехника. Реагентами обработаны мосты и путепроводы, а также подъезды к ним. По данным на 12 часов серьезных дорожных заторов на городских улицах нет, проезд свободный, загрузка всего 2 балла.- На улицах дежурит специализированная техника - 27 машин. Сейчас обрабатывают реагентами проезжую часть в пригороде, так как температура там ниже, чем в городе, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.Он призвал водителей быть внимательными на дороге и не выезжать на улицы на летней резине. По прогнозам синоптиков, снег будет идти как минимум до вечера 10 января.