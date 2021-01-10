В Сочи готовятся к непогоде. Экстренное предупреждение объявлено с 10 по 12 января. По всему краю ожидаются сильные осадки. Местами возможно налипание мокрого снега.Утром и днем 11 января на территории Сочи прогнозируется дождь, местами сильный. В горах выше 1500 метров над уровнем моря – сохраняется слабая лавиноопасность.Городские службы Сочи перевели на усиленный режим работы, на Красной Поляне готова к работе техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты.Жителей и гостей курорта просят не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, а также соблюдать меры предосторожности.