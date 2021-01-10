Волонтеры Центра спасения дельфинов «Дельфа» сообщили о 15 случаях гибели дельфинов в Черном море у берегов Краснодарского края за первые восемь дней 2021 года. Семь случаев произошли в районе Геленджика.- Внешне дельфины выглядели упитанными и вполне здоровыми. Отобрали пробы на токсикологию и генетику. У белобочек были обнаружены следы пребывания в траловых сетях, - рассказали в «Дельфе».Дельфины были выброшены недалеко друг от друга. По данным сайта Marine traffic, здесь работают несколько траловых сейнеров. Волонтеры предполагают, что дельфины попали в сети, а рыбаки не приостановили лов, несмотря на требования законодательства.- С пограничной службой Геленджика мы уже связались и передали всю информацию, готовим обращение в государственные органы, - добавили в Центре спасения дельфинов.