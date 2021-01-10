Из-за снегопада аэропорт Краснодара с утра 10 января не принимает самолеты. По данным на 13:30 задержан 21 рейс, отменен рейс «Аэрофлота» в Москву под номером 1273. Пассажиры отправятся в столицу из Ростова-на-Дону, куда их доставят автобусами.- Аэропорт Краснодар ограничил прием воздушных судов до 17:00, в связи с продолжающимся усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега, - сообщают в пресс-службе аэропорта Краснодар.10 судов ушли на запасные аэродромы в Ростове-на-Дону, Анапе и Минеральных Водах.