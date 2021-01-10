Новогодние каникулы для многих подходят к концу. Уже 11 января наступит первый рабочий день 2021 года. Однако есть те, кто все праздники работал круглосуточно. Например, сотрудники скорой помощи.Экстренная служба приняла за эти дни более 60 тысяч вызовов. В круглосуточном режиме четыре тысячи медработников оказывали помощь жителям и гостям края. Об это рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.- Хочу сказать слова огромной благодарности нашим медикам — врачам, медсестрам, санитарам и работникам «скорой помощи». Спасибо вам! – написал Кондратьев в своем телеграм-канале.В Краснодарском крае продолжают работать 27 ковидных госпиталей.