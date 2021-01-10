В Энеме 10 января из-за налипшего снега оборвался провод линий электропередач. Кабель провис над трассой Краснодар – Новороссийск и полностью парализовал движение грузовиков.Пробка растянулась в обе стороны на несколько километров, движение затруднено. Очевидцы сообщают, что на месте работает спецтехника, а также экипаж ДПС, который регулирует движение.В администрации Тахтамукайского района рассказали, что с утра на улицах работает 21 единица техники. Водителей призвали не оставлять автомобили на проезжей части и соблюдать скоростной режим.