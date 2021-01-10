Во время снегопада в Краснодаре 10 января 2021 года упала крыша спортивного комплекса «Екатеринодар» на улице Восточно-Кругликовской. Сообщения с места событий появились около 16 часов.Весь день в краевом центре шел мокрый снег. Из-за угрозы налипания объявлено экстренное предупреждение, которое действует с 10 по 12 января.Спортивный комплекс «Екатеринодар» был открыт в 2008 году. Особенность здания – воздухоопорный купол.- По сообщению об обрушении крыши к месту направлены пожарные подразделения. Установлено, что воздухоопорная крыша спущена собственником объекта по технологическим причинам. В здании при спуске крыши людей не находилось. Погибших и пострадавших нет, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.В администрации Краснодара признали, что воздухоопорный купол спорткомплекса сложился из-за налипания мокрого снега.- Начаты работы по расчистке и восстановлению крыши, - сообщили в пресс-службе мэрии.