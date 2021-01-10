В Сочи подводят итоги новогодних каникул. На курорте все эти дни работал оперативный штаб, обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь. Мэр города Алексей Копайгородский рассказал, что высокий сезон прошел в штатном режиме.- Главный показать: зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь в этот период не принял ни одного человека, - рассказал глава Сочи.Во время новогодних каникул курорт принял 270 тысяч человек, что на 11% больше, чем в прошлом году. Всего гостей на курорте принимали 639 средств размещения. Средняя загрузка составила по всему городу 76%.За время каникул волонтеры раздали отдыхающим более 10 тысяч медицинских масок.