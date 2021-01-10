В Краснодарском крае сильный снегопад привел к ограничениям движения по трассам. Из-за оборванного провода в Энеме было временно прервано движение грузовиков по дороге Краснодар – Новороссийск.С 15:20 ограничен проезд грузовиков по трассе М4 «Дон» в Горячем Ключе в сторону Джубги.- На федеральных и краевых автодорогах могут быть введены временные ограничения движения для работы специализированной техники по уборке снежного покрова и обработке проезжей части противогололедными материалам, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.Восстановить движение полностью планируется после 17:00. Инспекторы призывают водителей быть аккуратными на дороге, не выезжать на летней резине, выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.Самый надежный способ избежать проблем на дороге – не выезжать на авто без необходимость до улучшения погодных условий.